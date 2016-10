In einem deutschen Kriegsgefangenenlager für US-Soldaten wird ein weißer Pilot ermordet. Colonel McNamara (Bruce Willis) ordnet ein Gerichtsverfahren an, das er und seine Leute als Ablenkungsmanöver für eine Flucht nutzen wollen. Von dem Vorhaben nichts ahnend, soll Offizier Hart (Colin Farrell) den schwarzen Verdächtigen verteidigen. - Intelligent verwob Gregory Hoblit ("Frequency") laute Kriegsaction mit subtilem Rassendrama. In Google-Kalender eintragen