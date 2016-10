MGM 13:55 bis 16:00 Thriller Dreckige Hunde USA 1978 Nach dem Roman von Robert Stone Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kurz vor seiner Heimkehr aus Vietnam lässt sich Ray (Nick Nolte) von seinem Kameraden John dazu überreden, Heroin in die USA zu schmuggeln. Bei der Übergabe des Rauschgifts gerät Ray jedoch in Schwierigkeiten: Zwei Gangster und ein korrupter FBI-Agent verfolgen ihn bis in die Wüste Mexikos. - Spannendes Actiondrama mit Nick Nolte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Nolte (Ray Hicks) Tuesday Weld (Marge Converse) Michael Moriarty (John Converse) Anthony Zerbe (Antheil) Richard Masur (Danskin) Ray Sharkey (Smitty) Charles Haid (Eddy) Originaltitel: Who'll Stop the Rain Regie: Karel Reisz Drehbuch: Robert Stone, Judith Rascoe Kamera: Richard H. Kline Musik: Laurence Rosenthal

