Sat.1 17:55 bis 18:55 Show Das große Backen D 2016 16:9 HDTV In der technischen Prüfung wird es heute deftig: Christian Hümbs erwartet, dass die Kandidaten einen perfekten Brotkranz backen und einen dazu passenden Dip kreieren. Wird der Hefeteig allen gelingen? Als Highlight sollen die Hobby-Bäcker eine Hidden Design-Torte zum Thema "Vier Jahreszeiten" herstellen. Hier kommt es nicht nur auf den clever komponierten Geschmack an, sondern auch auf handwerkliches Geschick - denn das Hidden Design soll beim Anschnitt überraschen! Bildergalerie Moderation: Enie van de Meiklokjes Gäste: Gäste: Betty Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs Originaltitel: Das große Backen