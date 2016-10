Sat.1 11:15 bis 12:15 Dokusoap Auf Streife D 2013 16:9 HDTV Merken Die Polizeibeamten ertappen nachts auf einer Landstraße einen jungen Mann dabei, wie er gerade eine abgesägte Radarfalle im Kofferraum seines Autos verstaut. Er will sein Verhalten nicht erklären, beteuert aber, kein Verkehrsdelikt begangen zu haben. In einem weiteren Fall wird die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Ein Nachbar will gesehen und gehört haben, wie jemand im Haus nebenan mit einer Waffe herumschießt. Eine heikle Situation muss entschärft werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife