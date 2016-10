Sat.1 08:05 bis 08:25 Diskussion So gesehen - Talk am Sonntag D 2016 16:9 HDTV Merken "Ich bin gläubig - auf meine Art", sagt Kirsten Hanser. Im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" erstellt die Astrologin seit Jahren Horoskope, ohne sich dabei allerdings als "Glücks-Versprecherin" zu sehen. Astrologie ist für sie vor allem Menschenkunde. Was das Raumschiff Enterprise mit ihrer Leidenschaft für die Sterne zu tun hat, verrät sie in "So gesehen - Talk am Sonntag". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Kirsten Hanser Originaltitel: So gesehen - Talk am Sonntag