RTL Passion 04:00 bis 04:25 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004

Robin fällt ein Stein vom Herzen, als es ihm gelingt, Coco einzureden, er habe sie einmal im Bad zufällig gesehen. Die beiden verstehen sich immer besser, und Coco überrascht Robin mit einem Gute-Nacht-Kuss, was Felix eifersüchtig registriert. Am nächsten Tag nimmt sich Robin vor, weiter um Coco zu werben. Das gelingt ihm tatsächlich. Doch gerade als die beiden leidenschaftlich übereinander herfallen, macht Coco zu Robins Enttäuschung einen Rückzieher, da er sie zu sehr an Kevin erinnert. Elisabeth will weiterhin Recherchen über das Kongresszentrum einholen, weil sie um ihr und Arnos Investment bangt. Da Sylvia sie nach dem Hackereinbruch gewarnt hat, lieber zu warten, bis Ansgar sich beruhigt hat, kommt Elisabeth in eine schwierige Lage, als Arno sie vor die Wahl stellt, ihre finanzielle Rücklagen einzusetzen. Das Problem mit dem Fundament muss dringend gelöst werden, sonst drohen Brandner-Bau große, finanzielle Verluste. Als Arno von den beiden streitenden Mädchen wissen will, was los ist, verrät Nico ihre Schwester nicht. Trotzdem besteht sie darauf, dass Jana sich bei Andi entschuldigt. Doch als diese vor ihm steht, schafft sie es nicht. Andi will Robin sofort die Wahrheit sagen, doch Nico hält ihn zurück. Sie hofft immer noch, dass Jana zu Sinnen kommt und einsieht, dass sie zu weit gegangen ist. Doch als Jana sich weiterhin weigert, Nicos Drängen nachzukommen, erklärt Nico traurig, ihre Schwester nicht mehr wiederzuerkennen.

Originaltitel: Verbotene Liebe Classics