RTL Passion 23:40 bis 00:05 Daily Soap Alles was zählt D 2016 Merken Carmens Gedanken drehen sich um Simone, Ben und Richard - da haben ihr Vincents Versöhnungsversuche gerade noch gefehlt. Denn Ben und Richard sollten die russische Grenze längst passiert haben und wieder auf sicherem Terrain sein. Während Carmen besorgt darauf wartet, dass die beiden sich endlich melden, beschleicht sie zunehmend eine ungute Vorahnung. Maries Vorbereitung für die EM läuft ohne Diana nicht optimal. Diana liegt mit einem vermeintlich lebensgefährlichen Virus auf der Quarantänestation. Marie möchte sie nicht zusätzlich mit ihren Sorgen belasten und entscheidet sich, ihre Probleme selbst zu lösen, statt sich Diana anzuvertrauen. Aber bald muss Marie erkennen, dass Diana ihren Schützling besser kennt. Während Leo engagiert seinen Trainee-Job im Zentrum beginnt, ist Thomas nach wie vor enttäuscht, dass es mit der Medizinkarriere seines Sohnes vorbei ist. Als er mitbekommt, wie Leo von Christoph mit vermeintlichen Hilfsarbeiten beschäftigt wird, kann er nicht mehr an sich halten und wirft Christoph vor, Leos Zukunft versaut zu haben. Das sieht Leo etwas anders und macht seinem Vater eine entsprechende Ansage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt