RTL Passion 21:30 bis 23:40 Drama Gestern, heute und für immer IND 2009

Jai und Meera sind ein modernes Paar und leben in der pulsierenden Großstadt London. Eigentlich sind sie gemeinsam sehr glücklich, doch beide wollen sich letztlich nicht auf eine Verbindung festlegen, weil ihre Karrieren Vorrang haben. Obwohl sie sich trennen, bleiben sie gute Freunde. Meera kehrt in ihr Heimatland Indien zurück, während Jai in Großbritannien bleibt und hofft, nach San Francisco versetzt zu werden. Doch dann trifft Jai auf Veer Singh, der ihm erklärt, dass es zu seiner Zeit auf ganz andere Dinge ankam. Veer will Jai davon überzeugen, die Beziehung mit Meera wieder aufzunehmen und sie für eine gemeinsame Zukunft zu gewinnen. Doch als Jai endlich begreift, dass Meera für ihn bestimmt ist, macht Meeras neuer Freund, Vikram, ihr einen Heiratsantrag...

Schauspieler: Saif Ali Khan (Jai Vardhan Singh / Veer Singh) Deepika Padukone (Meera Pandit) Rishi Kapoor (Veer Singh) Rahul Khanna (Vikram Joshi) Florence Brudenell-Bruce (Jo) Giselli Monteiro (Harleen Kaur) Rajendranath Zutshi (Harleens Vater) Gäste: Gäste: Neetu Singh Originaltitel: Love Aaj Kal Regie: Imtiaz Ali Drehbuch: Imtiaz Ali Kamera: Natarajan Subramaniam Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 6