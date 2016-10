RTL Passion 18:00 bis 18:30 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Merken Philip glaubt, dass er nur noch die Nachwehen seines Identitätsdiebstahls durchstehen muss und das Thema dann erledigt ist. Doch der Betrüger hat auch seinen Arztausweis missbraucht und verschreibungspflichtige Medikamente gekauft. Philip sieht seinen Ruf im Krankenhaus bedroht. Wütend besorgt er sich die Überwachungsvideos von der Tat und hofft, den Betrüger endlich identifizieren und anzeigen zu können. Aber was er zu sehen bekommt, schockiert ihn... Felix gewinnt auf dem Kiezfest ein romantisches Dinner für Zwei, zu dem er Sunny einlädt. Während Sunny sich freundschaftlich mit Felix amüsiert, verliebt er sich immer mehr in sie und macht einen weiteren Versuch, sie zu küssen. Sunny zögert, sie will gerade keine neue Beziehung anfangen. Aber gegen ein bisschen Spaß hat sie nichts einzuwenden. Als Felix sich damit einverstanden zeigt, gibt Sunny nach... Till kommt ins Rudern und kann Sarahs Vermutung, dass er doch noch etwas für Katrin empfindet, nicht wirklich mit einer klaren Antwort ausräumen. Nachdenklich beginnt er sich zu fragen, woher seine Unsouveränität rührt und ob er vielleicht wirklich noch Gefühle für Katrin hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten