RTL Passion 09:55 bis 10:45 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Truck Stop D 2003 2016-10-10 06:25 Kurz bevor Walter sich wie geplant mit ihrem Bruder ins sichere Ausland absetzen kann, weigert sich Gomulka, der Boss des dubiosen Transportunternehmens, für den Walter Schmuggelgut transportiert, plötzlich, ihr den geschuldeten Anteil auszuzahlen. Kurzentschlossen entführt Walter den LKW, um die gestohlene Ware auf eigene Rechnung zu verkaufen. Doch dann macht sich Walters Komplizin Ines mit dem Truck aus dem Staub. Walter wird von Gomulka abgefangen, und als sie zu flüchten versucht, schießt er sie nieder... Andy will Nina seinen Eltern vorstellen. Doch erst kurz vor der Begegnung findet er den Mut, seinen Eltern auch von der Knastvergangenheit seiner Freundin zu erzählen. Die Eltern verhalten sich daraufhin Nina gegenüber äußerst distanziert. Für Nina wird die Situation schnell unerträglich... Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Katharina Zapatka (Ariane May) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Sven Miehe, Andreas Fuhrmann, Martin Wilke Musik: Karim Sebastian Elias