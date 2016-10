Der Apotheker, bei dem Hilbert das Pillenbrett gekauft hat, erkennt ihn auf Coras Suchplakaten wieder. Cora ist sich nun endgültig sicher: Hilbert zwingt Nico zur Herstellung von Drogen. Indem sie sich mit Peters Hilfe in die Drogenszene einschleust, will sie auf Hilberts und damit auch auf Nicos Spur kommen. Und tatsächlich - sie trifft Hilbert. Doch nicht nur der ist auf sie aufmerksam geworden... Um die Raten für den Fernseher aufbringen zu können, verlässt sich Sandra auf eine altbewährte Methode und bittet ihre Mutter um Geld. Diesmal jedoch bleibt Senta hart und verschafft Sandra lediglich einen Job: Marktforschung per Telefon. Sandra ist schnell genervt von der Aufgabe und entschließt sich, die Fragebögen einfach selbst auszufüllen. Schon freut sie sich auf das leicht verdiente Geld, doch sie hat ihre Rechnung ohne Kais Schusseligkeit gemacht. Für Martin hat sich alles zum Guten gewendet: Er ist mit einer Bewährungsstrafe davongekommen, Gerner gibt ihm den Posten als Geschäftsführer des Fasan zurück, und Martins Liebe zu Flo steht nun nichts mehr im Weg. In trauter Zweisamkeit genießen die beiden ihr Glück. Bei einem romantischen Ausritt bedankt Martin sich für Flos bedingungslosen Rückhalt. In Google-Kalender eintragen