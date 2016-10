RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2003 Merken Romys "Beschäftigungsprogramm" lässt Rufus' Sorge um sie wachsen. Romy befürchtet schon, dass Rufus etwas von ihrer Essstörung mitbekommen hat. Doch der vermutet weiterhin, dass der Liebeskummer um Jan seine Tochter in den Aktionismus treibt. Und das findet er schließlich auch bestätigt... Till hat sich nach Conors Entführung ganz auf seine Rolle als Vater zurück gezogen und denkt im Augenblick nicht daran, seinen Job bei "Wishes & More" wieder aufzunehmen. Irene und Ute fordern ihn auf, sich im eigenen Interesse wieder den beruflichen Herausforderungen zu stellen... Nach ihrem Ohnmachtsanfall bringt René Kati in die Praxis zu Ariane, die Kati sofort ins Krankenhaus einweist. Dort stellt sich heraus, dass Kati eine gefährliche Eileiterschwangerschaft hat. Da der Eileiter geplatzt ist, muss sie sofort operiert werden. Fassungslos erfahren Paco und René, dass Kati in Lebensgefahr schwebt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics