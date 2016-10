Classica 03:15 bis 05:20 Musik Lang Lang in Wien Beethoven: Klaviersonate Nr. 3 C-Dur op. 2 / Beethoven: Klaviersonate f-Moll op. 57 "Appassionata" / Isaac Albéniz: Iberia (Buch 1) / Prokofjew: Klaviersonate Nr. 7 B-Dur op. 83 / Chopin: Etüde As-Dur op. 25, Nr. 1 / Chopin: Polonaise As-Dur op. 53 / Chopin: Grande valse brillante As-Dur op. 34,1 D 2010 Stereo 16:9 Merken Lang Lang, "der bekannteste Pianist der Welt" (CNN), spielt im Wiener Musikverein. Das Programm: Beethoven, Klaviersonate C-Dur op. 2/3 - Klaviersonate f-Moll op. 57 "Appassionata"; Albéniz, Iberia (Buch 1); Prokofjew, Klaviersonate Nr. 7 B-Dur op. 83; Chopin, Etude As-Dur op. 25/1 - Polonaise As-Dur op. 53 - Grande valse brillante As-Dur op. 34/1. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Rett Gäste: Gäste: Lang Lang Originaltitel: Lang Lang in Wien Musik: Ludwig van Beethoven, Isaac Albéniz, Sergej Prokofjew, Frédéric Chopin

