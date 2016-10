Classica 01:05 bis 02:25 Musik Das West-Eastern Divan Orchestra in Castel Gandolfo Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 "Pastorale" / Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67 2012 Stereo 16:9 Merken Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 "Pastorale" - Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67. West-Eastern Divan Orchestra, Leitung: Daniel Barenboim. Aufgenommen im Palazzo Pontificio in Castel Gandolfo, der päpstlichen Sommerresidenz. Das religionsübergreifende Orchester, 1999 gegründet von Daniel Barenboim und dem palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said (1935-2003), vereint Instrumentalisten aus Israel, Palästina und anderen arabischen Ländern. Mit diesem Konzert gratulierten die Musiker Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. zu seinem Namenstag am 11. Juli 2012. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Das West-Eastern Divan Orchestra in Castel Gandolfo