Motorsport Live Formel 1: Großer Preis von Japan Rennen in Suzuka Wieder "Krieg der Sterne" zwischen den Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton? Oder keine Sterne in Suzuka, so wie zuletzt beim Malaysia-GP? Da landete Rosberg nach Kollision mit Sebastian Vettel (Ferrari) am Ende des Feldes und schaffte "nur" Platz drei. Hamilton schied in Führung liegend mit Motorschaden in Runde 41 aus. Es siegte das Red-Bull-Racing-Duo Daniel Ricciardo vor Max Verstappen. In der WM-Wertung haben weiter die Silberpfeile souverän die Nase vorn. Rosberg hält bei 288 Punkten, Hamilton folgt mit 265. 2015 überquerte Lewis Hamilton auf dem Suzuka International Circuit als Erster die Ziellinie vor Nico Rosberg. Moderation: Tanja Bauer