Sky Sport 2 16:35 bis 18:45 Handball Handball: Velux EHF Champions League Bjerringbro-Silkeborg (DK) - THW Kiel, Gruppenphase, 3. Spieltag Der THW Kiel musste am zweiten CL-Spieltag seine erste Niederlage einstecken. Beim Giganten-Duell mit dem FC Barcelona unterlagen die Norddeutschen mit 25:26. Klare Worte für die "Zebra"-Pleite fand Christian Zeitz, der vor allem mit der Schiedsrichter-Leistung haderte: "Wenn das Spiel in Kiel gewesen wäre, hätten wir nicht verloren. Auswärts bekommst du den einen oder anderen Pfiff nicht", polterte der THW-Akteur: "Ich freue mich schon auf das Rückspiel - mal sehen, ob die Schiris da auch so pfeifen." Zunächst fährt der THW jedoch nach Dänemark und trifft dort auf Bjerrinbro-Silkeborg. Kann der Deutsche Rekordmeister beim Dänischen Titelträger zwei Punkte entführen?