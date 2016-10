BR Fernsehen 23:00 bis 00:30 Krimi Donna Leon - Nobilta D 2002 Nach dem Roman von Donna Leon Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als in der Umgebung von Venedig die halb verweste Leiche eines jungen Mannes gefunden wird, rollt Commissario Brunetti einen zwei Jahre alten Entführungsfall wieder auf. Das Opfer, Roberto Lorenzoni, gehörte einer der reichsten und mächtigsten Adelsfamilien der Stadt an. Bei seinen Recherchen stößt Brunetti auf einen Sumpf der Gier und des Hasses: Die "Nobilta" - die vornehme Gesellschaft - ist nicht mehr das, was sie einmal war ... Die Entführung von Roberto Lorenzoni ist den Venezianern noch gut im Gedächtnis. Schließlich war er der Erbe eines Adelsgeschlechts, das die Geschichte der Stadt geprägt hat, und sein Vater, Conte Lorenzoni, verfügt noch immer über Macht, Geld und Einfluss. Als nach zwei Jahren die halb verweste Leiche des jungen Mannes gefunden wird, beginnt Commissario Brunetti einen Fall aufzurollen, der noch immer Anlass zu Fragen gibt: Warum hat der Conte das geforderte Lösegeld nicht gezahlt? Woher hatten die Entführer ihre präzisen Informationen über Robertos alltägliche Gewohnheiten? Und was hat es mit der seltsamen Krankheit auf sich, die Roberto angeblich quälte? Bei ihren Recherchen beißen Brunetti und sein Partner Vianello allerdings schnell auf Granit. Robertos Familie scheint wenig Interesse daran zu haben, die Wahrheit zu ermitteln. Der Conte hat sich längst mit dem Verschwinden seines Sohns arrangiert und in Robertos begabterem, umtriebigerem Cousin Maurizio einen Manager für sein weitläufiges Bau- und Transportunternehmen gefunden. Maurizio, der zur Gewalttätigkeit neigt, profitiert vom Verschwinden des Erben. Und Robertos Beziehung zu der schönen Francesca war ohnehin erkaltet. Ein Tipp seines adligen Schwiegervaters bringt den Commissario schließlich auf die entscheidende Spur. Roberto, so scheint es, ist das Opfer seiner eigenen dekadenten Sippe geworden - manipuliert und zu gefährlichen illegalen Botengängen missbraucht von seinem Vater. Düstere Palazzi, geheime Leidenschaften, tödliche Intrigen, kurz - typisch venezianische Morbidezza zeichnet diese Folge der Verfilmungen von Donna Leons Kultromanen aus. "Nobilta" glänzt durch eine sowohl melancholische als auch bedrohliche Atmosphäre, die von Sigi Rothemunds stimmungsvoller Inszenierung und Florian Appls subtiler Musik perfekt gestützt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Król (Commissario Guido Brunetti) Barbara Auer (Paola Brunetti, Guidos Frau) Laura-Charlotte Syniawa (Chiara Brunetti) Patrick Diemling (Raffi Brunetti) Michael Degen (Vice-Questore Patta) Annett Renneberg (Signorina Elettra) Karl Fischer (Sergente Vianello) Originaltitel: Donna Leon - Nobiltà Regie: Sigi Rothemund Drehbuch: Kathrin Richter, Ralf Hertwig Kamera: Dragan Rogulj Musik: Florian Appl, André Rieu Altersempfehlung: ab 12