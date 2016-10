BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Tanz Chiemgauer Volkstheater Mei bester Freind D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Bauer Sepp Brumm ist eigentlich ein Mann in den besten Jahren, der sein Leben genießen könnte. Leider ist er ein wehleidiger Hypochonder, der mit seinen aufgeblasenen Zipperlein der eigenen Familie gehörig auf den Geist geht. Für ihn sind bunte Apotheken-Infos wichtiger als jede seriöse Tageszeitung. Und mit dieser Marotte nervt er nicht nur seine charmante Ehefrau Anna, sondern ganz besonders seine temperamentvolle Mutter, die unternehmungslustige Angelika Brumm. Als Sepp ein ernstes medizinisches Telefonat seines Hausarztes Dr. Otto Kirschenhofer in der eigenen Wohnstube belauscht, vermutet der Bauer, dass sein letztes Stündlein geschlagen hat. Nach dem ersten Schock beginnt er, akribisch sein Ende zu planen und bestellt dazu heimlich einen Bestatter. Seinen völlig überraschten und besten Freund Willi konfrontiert er damit, den Hof samt aller Pflichten zu übernehmen, womit der erst einmal völlig überfordert ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Kern (Sepp Brumm (Landwirt)) Michaela Heigenhauser (Anna (seine Frau)) Kathi Leitner (Angelika Brumm (seine Mutter)) Markus Neumaier (Willi Strobl (Postwirt und Metzgermeister)) Florian Kiml (Freddy Berger (Berufsreiter)) Bernd Helfrich (Dr. Otto Kirschenhofer (Landarzt)) Flo Bauer (Baltasar Kramer (Bestatter)) Originaltitel: Chiemgauer Volkstheater Regie: Thomas Kornmayer