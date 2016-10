BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Sonstiges Der Erntedankfestzug D 2016 Stereo Live 16:9 Live TV Merken Der Fürther Erntedankfestzug ist der Höhepunkt der alljährlichen Michaeliskirchweih, der "Königin der fränkischen Kirchweihen". Der Festzug hat seinen Ursprung im Jahr 1817, in dem es nach andauernden Missernten endlich wieder eine reiche Ernte gab. Freude und Dankbarkeit drückt dieser Festzug aus - ein traditionsreicher Brauch bis zum heutigen Tage. Hier trifft sich, wer Rang und Namen hat im fränkischen Brauchtum. Über 90 Gruppen reihen sich in den Festzug, der mit kunstvollen Erntekronen aus Getreide und Gemüse und einem meterhohen fränkischen Rechen aus Rettich und Radieschen geschmückt ist. Bunte Trachtengruppen mit Bänderbäumen und schwere Brauereigespanne sorgen für Begeisterung bei den Zuschauern. Rund 100.000 Besucher säumen die Strecke. Große Spielmannszüge und flotte Musikkapellen bringen die Fürther Innenstadt in Schwung. Mit originellen Ideen unterhalten die Fürther Kabarettisten Volker Heißmann und Martin Rassau die Fans in ihrer Heimatstadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Volker Heißmann, Martin Rassau Originaltitel: Der Erntedankfestzug