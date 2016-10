Simon wird von Drilon, Jamals neuem "Freund" aus dem Flüchtlingsheim, erpresst. Als Jamal das erfährt, versucht er, Drilon gemeinsam mit Tanja das Handwerk zu legen. Ob ihnen das gelingt? Antonia hat versäumt, ein Referat für die Schule zu schreiben, und bockt. Momo weigert sich, ihr zu helfen. Da bietet sich ausgerechnet Angelina an und versucht, Antonia auf die Spur zu bringen. Was verspricht sich Angelina bloß davon? Als Momo sie besucht, erfährt er ihr Geheimnis - In Google-Kalender eintragen