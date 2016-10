Discovery Channel 00:05 bis 00:45 Dokumentation Desaster im Weltraum Feuer auf der Mir GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1997 startet NASA-Astronaut Jerry Linenger zu einer fünfmonatigen Mission in der russischen Raumstation Mir. Sein Auftrag: Die Auswirkung von Langzeitaufenthalten im All auf den menschlichen Körper untersuchen. Doch die Forschungsarbeit wird plötzlich unterbrochen - von einem Feuer an Bord! Glühende Klumpen aus geschmolzenem Metall drohen die Hülle der Mir zu zerstören. Während ein Teil der Crew bereits die Evakuierung per Sojus-Kapsel vorbereitet, kämpfen die anderen Kosmonauten verzweifelt gegen die Flammen. Außerdem in dieser Folge: Der kanadische Astronaut Chris Hadfield soll auf der internationalen Raumstation ISS einen Roboterarm installieren. Aber sein Spaziergang im All end In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Space Escapes Altersempfehlung: ab 12