Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Apollo 11: Triumph der Hoffnung USA 2015 Stereo 16:9 Merken Der Glaube an den Fortschritt ist eines der wichtigsten Elemente in der amerikanischen Weltanschauung. Das Bestreben, beständig neue Technologien und Innovation zu erforschen und entwickeln ist bis heute wie in kaum einem anderen Land der Welt präsent. In einer Zeit, in der sich die Menschheit nach neuen Errungenschaften sehnte, waren es erneut die USA, die sich aufmachten, das letzte noch nicht erforschte Territorium zu erforschen: das All. Von den Anfängen der NASA Ender der 50iger Jahre, über den epischen Wettstreit mit der UdSSR, hin bis zu der erfolgreichen historischen Mondmission Apollo 11 zeigt diese Dokumentation alle wichtigen Meilensteine der Raumfahrhistorie. In Google-Kalender eintragen Altersempfehlung: ab 12