Discovery Channel 09:30 bis 10:15 Dokumentation Alaskan Bush People Die Bären sind los USA 2014 Stereo 16:9 Merken Das Fundament steht: Die sechzehn Grundpfähle für das neue Haus der Browns sind im Boden verankert und das bestellte Bauholz liegt abholbereit beim Sägewerk. Doch vor dem Transport muss sich die Aussteiger-Familie in der Wildnis um ein anderes wichtiges Projekt kümmern. Auf Chichagof Island gibt es sehr viele Grizzlybären. Deshalb bauen die "Alaskan Bush People" in den Baumkronen ein Krähennest für ihre Vorräte, in dem sie im Notfall vor den gefährlichen Raubtieren sicher sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskan Bush People Altersempfehlung: ab 12