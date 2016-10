Discovery Channel 08:05 bis 08:45 Dokusoap Offroad Survivors Wüstenfieber GB 2012 Stereo 16:9 Merken 140.000 Quadratkilometer nichts als Sand und Steine: In dieser Episode kämpfen sich Gary Humphrey und Bill Wu durch die chilenische Atacama-Wüste, die zu den trockensten Regionen der Welt zählt. Wer sich hier verirrt, hat ganz schlechte Karten. Deshalb orientieren sich die beiden Abenteurer auf ihrem Weg gen Westen am Stand der Sonne. Doch mit der Reiseroute klappt es nicht ganz so gut. Auf die Überlebens-Experten wartet ein Horror-Trip durch endlose Ödnis, die tagsüber brennendheiß und in der Nacht eisigkalt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Offroad Survivors