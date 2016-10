Discovery Channel 05:55 bis 06:35 Dokumentation Amerikas dunkle Geheimnisse Las Vegas USA 2014 Stereo 16:9 Merken Als Amerikas sagenumwobenes Zentrum für legales Glücksspiel zieht Las Vegas Spieler und Touristen in ihren Bann. Doch hinter all dem Glamour der Kultstadt verbergen sich erschreckende Geheimnisse. Denn seit Bestehen dieser Oase inmitten der Wüste Nevadas wirkt sie wie ein Magnet auf Kriminelle. Diese Episode spricht mit Historikern und Verschwörungstheoretikern und bringt so überraschende Mysterien der Stadthistorie von Las Vegas ans Licht. Darunter Fakten, die von der Regierung bislang scheinbar bewusst verschleiert wurden, wie die Durchführung nicht offizieller Atomtests oder die Gruppierung internationaler Terrorismuszellen rund um die Spielerstadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Codes and Conspiracies