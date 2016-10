Spiegel Geschichte 04:15 bis 05:55 Dokumentation Guru - Bhagwan, His Secretary & His Bodyguard CH 2010 Stereo 16:9 Merken Bhagwan Shree Rajneesh begeisterte mit neuen Visionen tausende junger Menschen auf der Suche nach sich selbst, Spiritualität, sexueller Befreiung. Zum ersten Mal erzählen jetzt zwei, die zum innersten Kreise gehörten, von ihrem Leben mit dem Guru: Bhagwans Sekretärin Sheela Birnstiel und sein Bodyguard Hugh Milne. In den siebziger Jahren in Poona, in den achtziger Jahren in Oregon, wollten Bhagwans Anhänger die Vision einer friedlichen, libertären und spirituellen Gesellschaft verwirklichen. Der Traum wurde zum Alptraum - für Hugh endet er in einem Zusammenbruch, für Sheela im Gefängnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Milne (Himself) Sheela Birnstiel (Herself) Osho (Himself) Gayan (Herself) Laxmi (Herself) Marc Silverman (Himself) Gäste: Gäste: Hugh Milne, Sheela Birnstiel, Osho, Gayan, Laxmi, Marc Silverman Originaltitel: Guru: Bhagwan, His Secretary & His Bodyguard Regie: Sabine Gisiger, Beat Häner