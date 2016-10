Spiegel Geschichte 22:35 bis 23:25 Dokumentation La Grande Guerre (1914-1918) D 2014 Stereo 16:9 Merken Alexander Kluge im Gespräch mit Prof. Dr. Krummeich: Der Kriegsausbruch von 1914 gilt als Zivilisationsbruch. Am Anfang steht das Projekt eines militärischen Schlags als Strafaktion (wie heute für Syrien). Niemand rechnete mit einem vierjährigen Krieg. Hätte man gewusst, was dieser Kriegsausbruch auslöst, wäre der Krieg von keiner Seite begonnen worden. Vorher: eine kulturell reiche Welt, bereits globalisiert. Nachher: nationale Ressentiments, Inflation, Krisen, die in den Zweiten Weltkrieg münden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: La Grande Guerre