Spiegel Geschichte 17:30 bis 18:15 Dokumentation Ein Impfstoff verändert die Welt USA 2010 Stereo 16:9 Ein Horror-Film könnte kaum dramatischer sein: Eine mysteriöse Seuche überfällt Amerika in den 1930ger und 40ger Jahren jeden Sommer. Polio. Tausende Kinder erkranken jedes Jahr, bleiben gelähmt, viele sterben. Die Menschen sind wie vor Angst erstarrt: Schwimmbäder bleiben leer, Schulen geschlossen. Bis der damalige US-Präsident Roosevelt, selbst Polio-Patient, einen unbekannten Mediziner beauftragt, einen Impfstoff zu entwickeln. Ganz Amerika unterstützt die Forschungen des Dr. Jonas Salk mit der größten Geldsammel-Aktion der Geschichte. Bildergalerie Gäste: Gäste: Jonas Salk, Peter Salk, Jonathan Salk, David Oshinsky, Julius S. Younge, John Troan, Ethel J. Bailey, Raymond White, Donald Wegemer Originaltitel: The Shot Felt 'Round the World