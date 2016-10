Spiegel Geschichte 14:10 bis 14:40 Dokumentation Verschollene Filmschätze 1940 Eva Braun filmt Hitler F 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Berlin, Samstag, 6. Juli 1940: ein wichtiger Tag in der Geschichte des Dritten Reiches. Aufrecht in seinem Mercedes stehend lässt sich Reichskanzler Adolf Hitler von der Menge als Held feiern. Seit mehreren Wochen halten seine Truppen Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande besetzt. Die einzigen Farbaufnahmen seiner Ankunft in der Reichskanzlei stammen von seiner Geliebten Eva Braun, der er die Kamera selbst geschenkt hat und die die Erlaubnis hatte, von einem Fenster der Reichskanzlei aus zu filmen. Die meisten ihrer Amateurfilme drehte Eva Braun auf dem Berghof. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystère d'archives Regie: Serge Viallet, Julien Gaurichon Altersempfehlung: ab 12

