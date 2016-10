Spiegel Geschichte 05:40 bis 06:35 Dokumentation Rettet Venedig! F 2013 Stereo 16:9 Merken Seit über tausend Jahren verzaubert Venedig die Menschen. Doch die "schwimmende Stadt" kämpft gegen den Verfall. Sei es der Einfluss der Gezeiten oder die Masse an Touristen, die täglich in die Stadt strömt - Venedig hat es nicht leicht. In jüngster Zeit kommt ein neues Problem hinzu: die Entvölkerung. Immer mehr Einheimische kehren der Serenissima den Rücken. Dieser Entwicklung wollen viele Venezianer nicht länger tatenlos zusehen. Sie werden auf unterschiedlichste Weise aktiv, um ihre Stadt zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie