RTL Crime 04:10 bis 04:55 Actionserie Das A-Team Der singende Golfball USA 1983 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 2: Die Männer des A-Teams revanchieren sich bei ihrem Lebensretter, dem Chinesen Lin, der sie im vietnamesischen Gefangenenlager vor dem Hungertod bewahrt hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Mr. T (B.A. Baracus) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Marjoe Gortner (Tom Anderson/Lt. Thomas Angel) John Fujioka (General Chow) Originaltitel: The A-Team Regie: Bernard McEveety Drehbuch: Stephen J. Cannell, Frank Lupo Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6