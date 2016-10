RTL Crime 01:40 bis 02:35 Krimiserie Ripper Street Folge: 15 Verraten und verkauft GB, IRL 2013 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 8: Drei Leichen, die genau wie Hinchcliffe ermordet wurden, führen Reid und Flight zu Inspector Shines schmutzigen Machenschaften. Als die Toten identifiziert werden, kommt es zu Schwierigkeiten und das Ermittlerteam gerät an Silas Duggan, dem Jacksons Bruder den Diamanten verkaufen will. Nicht in der Lage, Shine oder Duggan offiziell wegen ihrer Taten zu belangen, sehen Jackson und Long Susan nur noch einen Weg, um Rache zu nehmen. Reid hingegen sieht eine Möglichkeit, Shine endlich zur Rechenschaft zu ziehen, weil er seinen Maulwurf enttarnt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Macfadyen (Detective Inspector Edmund Reid) Jerome Flynn (Detective Sergeant Bennet Drake) Adam Rothenberg (Captain Homer Jackson) Leanne Best (Jane Cobden) Cian Boylan (Piano Player) MyAnna Buring (Long Susan) David Costabile (Daniel Judge) Originaltitel: Ripper Street Regie: Andy Wilson Drehbuch: Richard Warlow Kamera: Owen McPolin Musik: Dominik Scherrer Altersempfehlung: ab 16