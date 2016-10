RTL Crime 21:50 bis 22:35 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Wesley Shermantine und Loren Herzog GB 2012 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 2: Wesley Shermantine und Loren Herzog geben auf ihrem todbringenden Werdegang einen Einblick in die Bedeutung von Sozialisation bei Serienmördern. Aufgewachsen in derselben Straße, steigerten sie sich seit frühester Kindheit immer mehr in gemeinsame Drogenexzesse, die, gepaart mit ihrem Hang zu Perversionen, zu einem wahren Amoklauf führten. Den Namen "The Speed Freaks Killers" verdanken die beiden ihrem Methamphetamin-Missbrauch. Obwohl sie die Leichen immer wieder an ähnlichen Orten versteckten: in Brunnen und an entlegenen Orten auf dem Land, wo sie auch ihre Kindheit und Jugend gemeinsam verbrachten, galten sie als besonders unberechenbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born To Kill? Altersempfehlung: ab 16