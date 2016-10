Junior 18:10 bis 18:25 Kinderserie Das Haus Anubis Ein letzter Atemzug D 2009 Stereo 16:9 Merken Als Delia die schlechten Neuigkeiten über Ninas Oma erfährt, gerät sie in Panik. Sie haben etwas angerührt, das sie lieber hätten ruhen lassen sollen. Müssen sie jetzt weitermachen oder gibt es noch einen Weg zurück? Mara macht sich Sorgen, dass Kaya es vielleicht doch noch einmal mit Delia versuchen möchte. Aber Delia ist viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Magnus ist zu Tode verängstigt; egal, was Felix auch sagt oder versucht, es gelingt ihm nicht, Magnus zu beruhigen. Magnus schleicht sich heimlich aus dem Haus, aber er kommt nicht weit. Wer wartet schon stundenlang auf Magnus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franziska Alber (Delia Seefeld) Yve Burbach (Steffie Lehmann) Gerda Böken (Edith Martens) Marc Dumitru (Magnus von Hagen) Tabea Dunn (Rosie) Alicia Endemann (Luzy Rosaline Schoppa) Karim Günes (Kaya Sahin) Originaltitel: Das Haus Anubis Regie: Bart Van Leemputten Altersempfehlung: ab 6