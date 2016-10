Junior 10:00 bis 10:10 Trickserie Die Biene Maja Harmonie in der Wiese D, F 2013 Stereo 16:9 Merken Auf Flips Geige reißt eine Saite. Zum Glück weiß Flip, wer ihm eine neue Geigensaite aufziehen kann, nämlich der alte Käfer und Instrumentenbauer Stridularius. Die neugierige Maja begleitet Flip. Sie will wissen, aus was diese wundervoll klingenden Saiten gemacht sind. Die Überraschung könnte nicht größer sein: Die Geigensaiten sind Spinnenfäden aus Theklas Netz! Leider hat Stridularius keine mehr, denn die Salbe, die er Thekla im Austausch für die Spinnenfäden gibt, verursacht bei Thekla schrecklichen Juckreiz. Aber ohne Theklas Faden kann Stridularius Flips Geige nicht reparieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Biene Maja Regie: Daniel Duda Drehbuch: Delpine Maury, Theo de Marcousin, Waldemar Bonsels Musik: Fabrice Aboulker