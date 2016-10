Heimatkanal 15:30 bis 17:05 Krimi Der Bulle von Tölz - Schonzeit D 2007 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die 100-Jahr-Feier des humanistischen Hubertus-Gymnasiums in Bad Tölz steht an. Zu Bennos Ärger und Resis Freude hat sich in der Pension Berghammer ein ganz besonderer Gast angekündigt: Walter Bruckner, Bennos strebsamster Klassenkamerad, der Tölz nach dem Abitur in Richtung Berlin verlassen hat, um Diplomat zu werden. Resi erhofft sich durch den hohen Besuch einen Aufschwung für ihre krisengebeutelte Pension, aber als Bruckner eintrifft, fällt sie aus allen Wolken: Er ist ein obdachloser Straßenmusiker! Da wird an der Isar ein Toter gefunden: Es ist Georg Ott, 17 Jahre alt, Sohn des angesehenen Medizinprofessors Günter Ott und Schüler der Klasse 10a des Hubertus-Gymnasiums. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Katharina Abt (Nadine Richter) Norbert Heckner (Dr. Sprung) Moritz Lindbergh (Staatsanwalt Lenz) Norbert Mahler (Polizist Schmidt) Maximilian Pelz (Georg Ott) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Sabine Bühring Kamera: Thomas Meyer Altersempfehlung: ab 12