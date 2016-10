Heimatkanal 09:30 bis 10:30 Serien Jakob und Adele Das Orakel / Der Wecker hat geklingelt / Das Traumhaus D 1985 Stereo Merken In drei weiteren zauberhaften Geschichten zeigen Jakob und Adele ihren Mitmenschen, dass man auch noch im höheren Alter Freude am Leben haben kann. Diesmal geht es um ein Orakel, einen klingelnden Wecker und ein Traumhaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carl-Heinz Schroth (Jakob Biedermann) Brigitte Horney (Adele Schliemann) Almut Eggert (Lisbeth Kellner) Karl-Ulrich Meves (Wahrsager Lohmann) Sandra von Schmeling (Marion Kellner) Maximilian Wigger (Taxifahrer Rolf) Margot Rothweiler (Frau Kessler) Originaltitel: Jakob und Adele Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Reinecker