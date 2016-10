Pro7 MAXX 03:55 bis 04:35 SciFi-Serie Andromeda Die Zeitschleife USA, CDN 2004 16:9 Merken In Harpers Bar darf aufgrund des Flüssigkeitsmangels nur ein Getränk pro Person ausgeschenkt werden - Tumulte unter den Gästen sind die Folge. In der Bar befindet sich auch eine Frau namens Celine, die in einer Zeitschleife gefangen ist. Es stellt sich heraus, dass sie gemeinsam mit anderen vedranischen Akademikern dafür verantwortlich ist, dass Seefra-1 in eine Wüste verwandelt wurde. Dylan fühlt sich zu Celine hingezogen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Sorbo (Captain Dylan Hunt) Lisa Ryder (Beka Valentine) Laura Bertram (Trance Gemini) Gordon Michael Woolvett (Seamus Harper) Lexa Doig (Andromeda Abkömmling) Steve Bacic (Telemachus Rhade) Brandy Ledford (Doyle) Originaltitel: Andromeda Regie: Jorge Montesi Drehbuch: Robert Hewitt Wolfe, John Whelpley Musik: Matthew McCauley Altersempfehlung: ab 12