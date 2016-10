Pro7 MAXX 01:50 bis 02:30 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Tiefschlaf CDN, USA 2000 2016-10-11 05:00 Merken Die Ressourcen der Erde werden knapp. Deshalb teilt man die Menschheit in die Elite und die Arbeiter. Die Arbeiter werden abwechselnd in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Während die eine Hälfte schläft, arbeitet die andere für die Elite, die ein luxuriöses Leben führt. Eric, einer der Arbeiter, entdeckt eines Tages, dass die Elite einen furchtbaren Plan gefasst hat: Die im Tiefschlaf liegenden Arbeiter sollen als Brennmaterial für ein neues Kraftwerk benutzt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Patrick Flanery (Eric) Kristin Lehman (Larissa) Kavan Smith (Dominic) Matthew Walker (Winston) Maureen Thomas (Elizabeth Bennett) Robert Lewis (Miguel) Brenda Crichlow (Kayla) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Brian Giddens Drehbuch: Lawrence Meyers Kamera: Andreas Poulsson Musik: Graeme Coleman, Steven M. Stern, John van Tongeren Altersempfehlung: ab 12