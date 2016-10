Pro7 MAXX 16:00 bis 16:25 Comedyserie Eine schrecklich nette Familie Windjammer USA 1996 Merken Mittels eines künstlichen Wirbelsturmes will Bud seine neue Flamme dazu bringen, sich angstvoll an ihn zu klammern - und mit ihm ins Bett zu gehen. Der erste Teil klappt leider allzu gut: Bud produziert einen richtigen Tornado. Auch Peggy und Marcy kriegen es mit der Angst zu tun. Beide Familien versammeln sich in Buds Keller, und aus ist es mit der Zweisamkeit. Als sich Peggy und Marcy ängstlich an ihre Männer klammern und sie sexuell nötigen, gibt es für die nur eines: Flucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Al Bundy) Katey Sagal (Peggy Bundy) Christina Applegate (Kelly Bundy) David Faustino (Bud Bundy) Amanda Bearse (Marcy) Ted McGinley (Jefferson D'Arcy) Harold Sylvester (Griff) Originaltitel: Married ... with Children Regie: Gerry Cohen Drehbuch: Richard Gurman Kamera: Dan Kuleto Musik: Jonathan Wolff Altersempfehlung: ab 6