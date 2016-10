Pro7 MAXX 13:35 bis 14:20 Dokusoap Hotel Hell mit Gordon Ramsay Hotel Chester GB 2014 16:9 HDTV Merken Gordon reist heute nach Starkville, Mississippi, um das Hotel Chester wieder auf die Beine zu bringen. Obwohl der Hotelbesitzer David Mollendor bereits 40 Jahre lang im Business tätig ist, gelingt es ihm nicht, sein erstes eigenes Hotel erfolgreich zu führen. Hinzukommt eine familiäre Tragödie und ein Küchenchef, der mit Gastronomie nichts am Hut hat. Kann Gordon das Chaos im Hotel Chester beseitigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gordon Ramsay (Himself) David Mollendor (Himself - Owner: Hotel Chester) Sukie Mollendor (Herself - Owner & Chef: Hotel Chester) Megan Mollendor (Herself - Daughter & Server) Zach Mollendor (Himself - Son & Front Desk Clerk) Lindsey Wright (Herself - Server & Assistant Manager) Enrika Williams (Herself - Head Chef) Moderation: Gordon Ramsay Originaltitel: Gordon Ramsay?s Hotel Hell Altersempfehlung: ab 12

