Pro7 MAXX 11:35 bis 12:20 Dokumentation Life Below Zero - Überleben in Alaska Endspurt USA 2014 2016-10-13 10:35 16:9 HDTV Merken Sues Generator gibt den Geist auf, und sie verliert das Funksignal zu den Piloten, die in der Nähe ihres Camps starten und landen - eine Katastrophe. Um den Generator wieder zum Laufen zu bringen, muss Sue den Strom im Camp komplett abschalten. Andy und Kate wollen ihre neue Hütte winterfest machen, aber ein Sturm macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franzo (Narrator) Originaltitel: Life Below Zero Altersempfehlung: ab 12