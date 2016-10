Pro7 MAXX 10:05 bis 10:50 Dokumentation Life Below Zero - Überleben in Alaska Friss oder stirb USA 2014 2016-10-11 10:35 16:9 HDTV Merken Der erste Frost überzieht bereits die Tundra, und eisige Winde fegen über das Land. Die Hailstones haben wegen des Wetters alle Mühe mit dem Fischfang. Andy und Kate brauchen sechs Tonnen Holz für eine neue Hütte und müssen die Stämme über den Yukon transportieren. In Chandalar ist es milder, und Glenn sucht das richtige Gewässer zum Fischen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sue Aikens (Herself) Andy Bassich (Himself) James Franzo (Narrator) Agnes Hailstone (Herself) Chip Hailstone (Himself) Kate Rorke-Bassich (Herself) Erik Salitan (Himself) Originaltitel: Life Below Zero Altersempfehlung: ab 12