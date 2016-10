Pro7 MAXX 07:45 bis 08:25 Dokumentation Mission Schwertransport Zwei Dampfloks auf Heimatkurs GB, USA 2013 2016-10-13 06:00 16:9 HDTV Merken Passend zu ihrem 75. Geburtstag sollen zwei Lokomotiven ihren Weg ins große Eisenbahn-Museum nach York in England finden. Sie gelten als "heiliger Gral" auf Schienen, jede von ihnen ist 2,5 Millionen Euro wert. Das Problem: Momentan stehen sie auf der anderen Seite des Atlantiks - eine in Montreal, eine in Green Bay. Eine wahre Mission Schwertransport. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monster Moves