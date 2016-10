Tele 5 18:28 bis 20:15 SciFi-Film Armageddon 2012 CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein aus dem Weltall herbei gewirbeltes Stück Masse durchschlägt den Erdkern und verlangsamt damit die Rotation des Planeten. Die Wissenschaftlerin Jenna Simms ist die Erste, der die wahre Gefahr gewahr wird: Das Ende naht, weil die Erde stillzustehen droht. Nicht nur würde dadurch der Planet in zwei klimatisch komplett unterschiedliche Hälften zerteilt, auch jegliche nicht massiv verankerte Landmasse könnte durchgewirbelt werden. Guter Rat ist teuer. Aber Jenna ist um eine Lösung bemüht, um den Untergang der Menschheit abzuwenden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Robert Knepper (John Streich) Julia Benson (Chloe Edwards) Bruce Davison (Rothman) Julia Maxwell (Michelle Fulton) Cameron Bright (Andy Streich) Michael Kopsa (Lockman) Roark Critchlow (Arnett) Originaltitel: Earth's Final Hours Regie: W.D. Hogan Drehbuch: Westcott Robert, David Ray, Rachelle S. Howie Kamera: Anthony C. Metchie Musik: Michael Neilson Altersempfehlung: ab 12