Tele 5 16:49 bis 18:28 Sonstiges Wyvern - Die Rückkehr der Drachen CDN, USA 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Von Odin persönlich wurde er ins Eis verbannt und von der Klimakatastrophe wieder aufgetaut. Jetzt flattert der Wyvern am Himmel über Alaska, unfähig, Feuer zu spucken wie seine engen Verwandten, die traditionellen Drachen, doch stets bereit, einen Menschenwurm als schnellen Snack zu nehmen und ihn dafür zur Not gewaltsam aus seiner aktuellen Blech- oder Holzschale heraus zu pulen. Ein arbeitsloser Trucker, ein kauziger alter Jägersmann und der frisch ins Hinterwaldnest gezogene Doktor aus der Stadt nehmen sich des Problemreptils an - und zahlen erstmal Lehrgeld. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nick Chinlund (Jake) David Lewis (Dr. David Yates) Barry Corbin (Hass) Don Davis (Colonel Travis Sherman) Karen Austin (Edna) Simon Longmore (Farley) John Shaw (Chief Dawson) Originaltitel: Wyvern Regie: Steven R. Monroe Drehbuch: Jason Bourque Kamera: C. Kim Miles Altersempfehlung: ab 16