kabel eins 04:15 bis 05:55 Actionfilm Braddock: Missing in Action III USA 1988 Nach einer Vorlage von Larry Levinson HDTV 20 40 60 80 100 Merken Colonel Braddock hat im Vietnamkrieg vermeintlich seine Frau und große Liebe Lin verloren. Doch viele Jahre später erfährt er, dass sie noch lebt und sie einen gemeinsamen Sohn haben. Er macht sich sofort auf den Weg, um die beiden zu finden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Col. James Braddock) Aki Aleong (Gen. Quoc) Roland Harrah III (Van Tan Cang) Miki Kim (Lin Tan Cang) Yehuda Efroni (Rev. Polanski) Ron Barker (Mik) Floyd Levine (Gen. Duncan) Originaltitel: Braddock: Missing in Action III Regie: Aaron Norris Drehbuch: James Bruner, Chuck Norris Kamera: João Fernandes Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 18