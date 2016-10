kabel eins 22:10 bis 00:10 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag Polizei-Einheiten weltweit D 2016 2016-10-18 23:30 16:9 HDTV Merken Auf der ganzen Welt haben Polizisten eine Aufgabe - für Ordnung zu sorgen. Doch auch dabei gilt: andere Länder, andere Sitten. Wir begleiten ganz unterschiedliche Polizei-Einheiten. Im brasilianischen Regenwald sind wir mit der Umweltpolizei unterwegs. In Dubai erleben wir, wie Polizisten in Luxuskarossen Streife fahren. Und in der südkoreanischen Stadt Songdo verlassen sich die Beamten auf die Überwachungskameras, denn dort gibt es ein nahezu lückenloses Überwachungssystem. Auf der ganzen Welt haben Polizisten eine Aufgabe - für Ordnung zu sorgen. Doch auch dabei gilt: andere Länder, andere Sitten. Wir begleiten Polizei-Einheiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In Brasilien sind wir unterwegs mit der Umweltpolizei. Die Männer sind schwer bewaffnet und jagen täglich per Hubschrauber über das riesige Amazonas Gebiet des Landes - oder sie müssen sich durch das dichte Waldgebiet schlagen. Ihre Aufgabe ist es die illegale Abholzung des Regenwalds zu stoppen. Große Banden tummeln sich im Gebiet und versuchen durch die Rodung ganzer Flächen an versteckte Goldvorräte zu gelangen. In Dubai dagegen erwartet uns ein extremer Kontrast. Hier gehen die Polizisten gerne auf Streife, denn ihre Dienstwagen sind Luxuskarossen. Ferrari, Bentley, Brabus und bekannte deutsche Marken - sonst darf hier nichts in die Garage. Gefahren werden sie neuerdings auch von Frauen. Zuletzt sind wir in Südkorea, in der Stadt Songdo. Sie gilt als die derzeit modernste City der Welt und hat ein nahezu lückenloses Überwachungssystem. Streife fahren? Das ist für die Polizei dort quasi unnötig. Die Beamten können sich auf die Überwachungskameras verlassen: Erst wenn die Alarm auslösen, lohnt sich das Ausrücken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Türck Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag