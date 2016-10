kabel eins 16:05 bis 18:10 Show Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten "Konoba Marun" in Kroatien D 2016 16:9 HDTV Merken 2014 wanderten Sabine und Andreas Matthes mit ihren Söhnen Nico und Marc nach Kroatien aus. Dort übernahmen sie das "Konoba Marun" - ein kroatisches Restaurant, traumhaft gelegen, mitten in der Altstadt von Lovran, an der Adria. Doch das Lokal will einfach nicht laufen. Die Schulden häufen sich, der ungelernte Koch Marc hat seine Küche nicht im Griff und generell weiß keiner wirklich, was er tut. Sternekoch Frank Rosin muss bei der Rettung diesmal ungewohnte Wege gehen. Vor 25 Jahren haben Sabine und Andreas Matthes einen Entschluss gefasst: Wir wollen am Meer leben! 2014 ist es dann soweit: Die beiden wandern mit ihren Söhnen Nico und Marc nach Kroatien aus. Wie sich die Familie den Lebensunterhalt verdienen will, steht auch schnell fest: Ein eigenes Restaurant muss her. Und so übernehmen sie das "Konoba Marun" - ein kroatisches Restaurant, traumhaft gelegen, mitten in der mittelalterlichen Altstadt von Lovran, an der Adria. Doch der Traum wird mehr und mehr zum Albtraum, denn das Lokal will einfach nicht laufen. Die Schulden häufen sich, der ungelernte Koch Marc hat seine Küche nicht im Griff und generell weiß keiner wirklich, was er da tut. Fehlendes Gastro-Know-how, eine bedrohte Familienexistenz und ein zerrüttetes Eltern-Sohn-Verhältnis - da kann nur einer helfen: Sternekoch Frank Rosin. Und der muss ungewohnte Wege gehen, um das kroatische Kellerrestaurant aus der Misere zu retten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten