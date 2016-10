kabel eins 12:00 bis 13:00 Reportage Mein Lokal, Dein Lokal - SPEZIAL Lasagne D 2016 16:9 HDTV Merken Köstliche Lasagne-Variationen, gepaart mit ganz viel Italienischem Lebensgefühl - und das mitten im Kohlenpott. Auf Genussreise begibt sich diesmal unser Kochexperte Andreas C. Studer ins schöne Essen. Mit dabei Evangelos und sein "Black Sheep" im idyllischen Stadtteil Essen Kettwig. Fausto möchte in seinem "Vita Pazza" mit einem alten Familienrezept punkten und Paolo setzt in seiner "Trattoria Paolo" nicht nur auf seine Speisen, sondern auch auf seine Sangeskunst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial